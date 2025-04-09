فلسطين اليوم

نشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الاربعاء9/4/2025م، مشاهد لزرع وتفجير عبوة بدبابة "إسرائيلية" شرق مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد التي عرضتها السرايا عبر قناتها في التليجرام، زراعة وتفجير مجاهديها لعبوة من نوع (ثاقب) بدبابة صهيونية أثناء توغلها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، ضمن معركة طوفان الأقصى.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023م، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لحرب الإبادة المتواصلة بغطاء ودعم امريكي وسط صمت دولي وعربي، راح ضحيتها أكثر من 50 ألف شهيدا و115 ألف مصاباً.

وفيما يلي المشاهد التي عرضتها السرايا: