القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف مدينة يافا المحتلة بطائرة مسيرة

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم الاربعاء9/4/2025م، مسؤوليتها عن استهداف مدينة يافا المحتلة بطائرة مسيرة.

وقال المتحدث باسم القوات يحيي سريع في بيان مصور:" نفذنا عملية عسكرية بطائرة يافا المسيرة ضد هدف عسكري للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة".

وأضاف:" كما استهدفنا بعدد من الطائرات المسيرة عددا من القطع الحربية وعلى رأسها حاملة الطائرات "ترومان" شمالي البحر الأحمر"، مؤكداً أن اليمن العظيم عصي على الانكسار ولن يتراجع عن إسنادِ ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم ولن يستسلم للعدوان الأمريكي

كما أكد "سريع":" مستمرون بالتوكل على الله في منع الملاحة "الإسرائيلية" بالبحرين الأحمر والعربي ومستمرون بالثقة بالله في التصدي للعدوان الأمريكي وفي إسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".