خلال 24ساعة: 36 شهيدا و41 إصابة بفعل الاحتلال "الإسرائيلي" بغزة

فلسطين اليوم

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء9/4/2025م، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وأكدت "الصحة" في تصريح صحفي، وصول مستشفيات قطاع غزة 36 شهيد (منهم 3شهيد انتشال)، و 41 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، مبينة أن عدد من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشارت إلى أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" ارتفعت الى 50,846 شهيد و 115,729 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م، لافتة إلى أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,482 شهيد، 3,688 اصابة)

واهابت الوزارة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة هنــــــــا