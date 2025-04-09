4 شهداء ومصابون في سلسلة غارات "إسرائيلية" على خانيونس

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم الاربعاء9/4/2025م، باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين في سلسلة غارات "إسرائيلية" استهدفت عدة مناطق في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال جثامين 3 شهداء و12إصابة ونقلتهم إلى مجمع ناصر الطبي وسط مدينة خانيونس، اثر استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة بئر 19 غرب المدينة، مبينة أن الطواقم الطبية تمكنت من التعرف على هوية اثنين من الشهداء وهما " بلال محمد أبو لبدة - 22 عاما، وعبدالرحمن هاني أبو لبدة - 16 عاما".

في شرق خانيونس، أوضحت المصادر أن طواقم الإسعاف تمكنت من نقل جثمان شهيد وعدد من الإصابات إلى المستشفى الأوروبي اثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو سمرة في منطقة قيزان النجار شرق المدينة.

في حصيلة غير نهائية، بلغت حصيلة استئناف الحرب "الإسرائيلية" على غزة منذ 18 مارس 2025 (1,482 شهيد، 3,688 اصابة)، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

يشار إلى أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" ارتفعت الى 50,846 شهيد و 115,729 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.