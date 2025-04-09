"الأونروا": غزة دخلت مرحلة التجويع

فلسطين اليوم

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم الاربعاء9/4/2025م، أن المخزون المتاح من الدقيق في قطاع غزة بالكاد يكفي لعدة أيام.

كما أكد "أبو حسنة" في تصريحات صحفية، وجود نقص حاد في المواد الأساسية مثل الأدوية، الوقود، والمواد الغذائية، مما تسبب في انهيار كامل لمنظومة الحياة.

وأضاف:" يمكننا القول بثقة أن القطاع دخل في مرحلة التجويع، حيث ينهار الوضع بشكل خطير وغير مسبوق، وغزة تشهد أصعب وأحلك أيامها".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض حصار شامل على قطاع غزة منذ الأول من مارس الحالي بإغلاق كافة معابر قطاع غزة التجارية ومنع دخول البضائع والمساعدات، بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار وتجديده الحرب ورفض الدخول في المرحلة الثانية للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 من يناير الماضي.

في حصيلة غير نهائية، بلغت حصيلة استئناف الحرب "الإسرائيلية" على غزة منذ 18 مارس 2025 (1,482 شهيد، 3,688 اصابة)، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

يشار إلى أن حصيلة العدوان "الإسرائيلي" ارتفعت الى 50,846 شهيد و 115,729 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.