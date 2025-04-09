حماس: مجازر الاحتلال لن تمر بلا حساب

فلسطين اليوم

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال ارتكب واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية، ومجزرة دموية بقصف مربع سكني مكتظ بالمدنيين والنازحين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأكدت حركة "حماس" في بيان لها، أن "هذه الجرائم الوحشية التي تُرتَكَب أمام سمع وبصر العالم ضد مدنيين أبرياء عزل، بهدف الإبادة والانتقام السادّي؛ لن تمضيَ بلا حساب ولن تسقط بالتقادُم".

وأضافت أن هذه المجازر المتواصلة بحق الشعب الأعزل، وبغطاء كامل من الإدارة الأمريكية الشريكة في العدوان، تمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي.

وانتقدت حماس وقوف المجتمع الدولي "عاجزاً وصامتاً" أمام أبشع فصول القتل الجماعي والإبادة المنظّمة. مضيفة: "سيحاسب التاريخ كل من صمت عنها وتواطأ مع مجرمي الحرب الصهاينة على ارتكابها".

وجاء في بيان الحركة : "لم يعد مقبولاً أن تبقى المواقف العربية والإسلامية أسيرة التصريحات والإدانات الخجولة، في وقتٍ تتصاعد فيه آلة القتل الصهيونية بدمٍ بارد وتحت سمع وبصر العالم".

وشددت الحركة أنه من غير المعقول أن يُترك الشعب الفلسطيني وحده في هذه المواجهة المصيرية، دون سندٍ حقيقي يرتقي إلى حجم التحدّي وحجم الجريمة".

ودعت "حماس"، قادة الدول العربية والإسلامية لتحمّل مسؤولياتهم التاريخية والإنسانية، والتحرك العاجل لاستخدام أدوات الضغط على الاحتلال وعلى داعميه في واشنطن، لوقف العدوان فوراً ورفع الحصار ومحاسبة مجرمي الحرب على جرائمهم.

وطالبت، الدول التي ما زالت تُقيم علاقات مع الاحتلال، بقطع تلك العلاقات وإغلاقها لسفارات الكيان نصرةً لدماء الأبرياء ولشعبنا الفلسطيني الذي يتعرّض لحرب إبادة متوحّشة.

كما أهابت بجماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، لمواصلة حراكهم تضامناً وإسناداً لغزة، وتصعيده وتكثيفه، والانتفاض في وجه الظلم والإبادة، والضغط بكل الوسائل حتى وقف الإبادة في قطاع غزة.