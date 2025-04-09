طيارو سلاح الجو الإسرائيلي يرفضون استئناف حرب غزة

فلسطين اليوم

أرسل طيارون في سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، رسالة إلى قائدهم الأعلى تومر بار، يعارضون فيها استئناف الحرب على قطاع غزة، وقالوا فيها إن الحرب في القطاع تخدم بالأساس مصالح سياسية لا أمنية.

وأضاف طيارو سلاح الجو في رسالتهم، أن "استمرار الحرب لا يُسهم في تحقيق أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل محتجزين وجنود من جيش الإسرائيلي ومدنيين أبرياء، واستنزاف خدمة الاحتياط".

وقالت هيئة البث العبرية ،إن الرسالة أثارت غضب قائد سلاح الجو بار رغم أنها لا تحمل أي دعوات لعصيان الخدمة العسكرية أو وقف التطوع في صفوف الجيش، مشيرة إلى أن بار هدد كل من يوقع على الرسالة بوقف خدمته العسكرية.

ووفقا لتقارير وسائل إعلام عبرية يوم الثلاثاء، فقد أعد جنود الاحتياط والمحاربون القدامى الرسالة ردا على استئناف جيش الاحتلال للقتال في غزة الذي يرون أنه ذو دوافع سياسية.

وأفادت قناة 12 العبرية، بأن مئات من جنود الاحتياط في سلاح الجو وقّعوا الرسالة وكانوا يعتزمون نشرها صباح الثلاثاء، قبل جلسة استماع في "محكمة العدل العليا" بشأن مساعي إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار. غير أن الرسالة لم تُنشر، وصرح مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن "جيش الدفاع الإسرائيلي لم يتلق الرسالة".