الصحة بغزة: الاحتلال قصف حي الشجاعية بصواريخ ضخمة

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، خليل الدقران، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال قصف حي الشجاعية بصواريخ ضخمة.

وقال المتحدث باسم الصحة، إن عددا كبيرا من الشهداء والمصابين ما يزالون تحت الأنقاض في حي الشجاعية، مضيفا أن معظم الإصابات التي تصل من حي الشجاعية خطيرة.

وشدد الدقران على أن الوضع كارثي بكل مل للكلمة من معنى الكلمة، مناشدا المواطنين التوجه إلى المستشفى المعمداني للتبرع بالدم.

وارتكب جيش الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، مجزرة مروعة بقصف منزل مأهول بالسكان في حي الشجاعية بمدينة غزة شمال القطاع.

وبحسب مصادر طبية ومحلية، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا لعائلة أبو عمشة قرب مسجد الهواشي في حي الشجاعية، ما أدى إلى استشهاد 21 مواطنا بينهم أطفال، وإصابة 80 مواطنا مدنيا، فضلا عن 30 مفقودا ما يرجح ارتفاع عدد الشهداء.