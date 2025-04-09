عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وبحسب مصادر مقدسية، فإن81 مستوطنا و20 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم من جهة "باب المغاربة" على شكل مجموعات متتالية وتجولوا فيها.

وأضافت المصادر، أن المقتحمين غادروا "الأقصى" بمسارات مرتبة مسبقًا من "باب السلسلة". بعد أن أدّوا طقوسًا تلمودية في الجانب الشرقي من باحات الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال.

وتفرض سلطات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة على الفلسطنييين، وتعرقل دخول المصلين إلى المسجد المبارك، فيما تؤمن اقتحامات المستوطنين.