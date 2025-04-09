سلطات الاحتلال تجبر مواطنا على هدم منزله بالقدس

فلسطين اليوم

أجبرت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، فلسطينيا على هدم منزله في بلدة بيت صفافا، جنوب شرق القدس.

وبحسب مصادر محلية، فإن بلدية الاحتلال أجبرت المواطن علاء عليان على هدم منزله المكون من طابقين ذاتيا، بذريعة عدم الترخيص.

الجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال تجبر المقدسيين على هدم منازلهم ذاتيًا بذريعة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على صاحب المبنى.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، بأن جيش الاحتلال هدم 1058 منشأة فلسطينية في المنطقة المصنفة "ج" خلال عام 2024، منها 192 منزلا مأهولا.

وبحسب "أوتشا" أدت عمليات الهدم تلك إلى تهجير 860 فلسطينيا وتضرر نحو 38 ألفا آخرين خلال الفترة نفسها.