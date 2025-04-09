جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واعتقلت عددا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم، بينهم والدة شهيد من مخيم بلاطة بنابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت خلال عدوانها على مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس، عددًا من المواطنين عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والتنكيل بهم.

والمعتقلين هم محمد يوسف أبو مريم، جابر أبو حمادة، أيمن مرشود، خليل أبو ليل، محمود أبو سيريس، بالإضافة لوالدة الشهيد محمد أبو حمادة "الزعبور".

كما دهمت قوات الاحتلال فجرا، مدينة سلفيت واعتقلت الشاب عبد الرحيم شاهين، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب صهيب أبو ليفة، عقب دهم وتفتيش منزل عائلته في عزبة الطيّاح، جنوبي شرق مدينة طولكرم، شمالي الضفة المحتلة.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة موطنين من بلدة يطا، جنوبا، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم، وهم: سمير محمد بحيص، جبريل أحمد مخامرة، ونعمان إسماعيل شنران.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أسامة عبد الله السلال على حاجز عسكري نصبته على مدخل فرش الهوى بمدينة الخليل.

وأفاد الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر، شمالي مدينة الخليل، محمد عوض، بأن قوات الاحتلال دهمت البلدة واعتقلت الطالب في الثانوية العامة أحمد موسى عيسى زعاقيق (17 عامًا) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام عائلته.

وتُواصل قوات الاحتلال اقتحام قرية حوسان، غربي مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة المحتلة، تزامنًا مع حملة اعتقالات واسعة في القرية طالت قرابة الـ 20 مواطنًا، أفرجت عنهم فيما بعد عقب إخضاعهم لتحقيق ميداني داخل ساحة مسجد أبو بكر الصديق، وذلك بحسب مصادر محلية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات غير مسبوقة طالت أكثر من 15800 مواطن من الضفة والقدس المحتلتين، بحسب هيئات الأسرى.