الاحتلال يرتكب مجزرة دموية بقصف مربع سكني بحي الشجاعية بغزة

فلسطين اليوم

ارتكب جيش الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، مجزرة مروعة بقصف منزل مأهول بالسكان في حي الشجاعية بمدينة غزة شمال القطاع.

وبحسب مصادر طبية ومحلية، قصفت طائرات الاحتلال الحربية مربعا سكنيا قرب مسجد الهواشي في حي الشجاعية، يعود لعائلات أبو عمشة، أبو حليمة وأبو الكاس، ما أدى إلى استشهاد 29 مواطنا بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 60 مواطنا مدنيا، فضلا عن 30 مفقودا ما يرجح ارتفاع عدد الشهداء.

وقالت الخدمات الطبية، إن طواقمها بمحافظة غزة نقلت عددًا من الشهداء والمصابين، من استهداف منزل "آل أبو عمشة"، في حي الشجاعية. مشيرة إلى أن الحدث ما يزال قائم، وأن حصيلة الشهداء غير نهائية.

بدوره أكد جهاز الدفاع المدني بغزة، أن قوات الاحتلال استهدفت مربعا سكنيا مكونا من ٨ منازل متلاصقة في حي الشجاعية بمدينة غزة.

وأضاف، أن وصول طواقم إلى حي الشجاعية صعب جدا، مشيرا إلى حاجتهم إلى معدات ثقيلة للوصول إلى الشهداء والعالقين تحت الأنقاض.

وشدد الدفاع المدني " ما زالت عمليات البحث عن المواطنين تحت الأنقاض جارية، مُرجحًا ارتفاع عدد الشهداء لـ 30".

وناشد مستشفى المعمداني في مدينة غزة المواطنين بضرورة التبرع بالدم لإنقاذ حياة المصابين.

وأفاد سكان محليون، بأن المنزل مكون من 4 طوابق، ودمرته طائرات الاحتلال بشكل كامل"، مشيرين إلى أن المنطقة التي تعرضت للقصف "مكتظة بشكل كبير جدًا".

ولليوم الـ24، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا.