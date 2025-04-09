الاحتلال يواصل مجازره ضد المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ24

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ24، مرتكبا مزيدا من المجازر الدموية بحق المدنيين، وسط مواصلة إغلاق المعابر وفرض حصار محكم على القطاع.

وصباح اليوم، ارتكب جيش الاحتلال، مجزرة مروعة بقصف منزل مأهول بالسكان في حي الشجاعية بمدينة غزة شمال القطاع.

وبحسب مصادر طبية ومحلية، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا لعائلة أبو عمشة قرب مسجد الهواشي في حي الشجاعية، ما أدى إلى استشهاد 20 مواطنا بينهم أطفال، وإصابة 80 مواطنا مدنيا، فضلا عن 30 مفقودا ما يرجح ارتفاع عدد الشهداء.

كما أعلن استشهاد الشاب حمزة وائل عسفة من دير البلح، متأثر بجراحه التي أصيب بها قبل أسبوع في قصف إسرائيلي استهدف خيمته وسط قطاع غزّة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة جوية على منطقة حي الأمل غربي مدينة خانيونس. فيما استهدف قصف مدفعي عنيف المناطق الشمالية لمدينة رفح جنوبي القطاع.

وعمد جيش الاحتلال إلى نسف مبانٍ سكنية شمال غربي رفح.

وفجر اليوم، استشهدت مواطنة وأصيب 6 آخرين جراء استهداف إسرائيلي بصاروخ استطلاع على خيمة تؤوي نازحين من عائلة منصور في مخيم الإسراء بالمسلخ غرب مدينة خانيونس.

كذلك استهدف طيران الاحتلال المروحي في الساعات الأولى من فجر اليوم منزلاً في شارع الزهور في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، يوم أمس الثلاثاء، بلغت حصيلة العدوان منذ استئناف حرب الإبادة الجماعية في 18 مارس/ آذار 1449 شهيدًا، و3647 مصابا,

فيما ارتفع إجمالي حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 50810 شهداء و 115688 مصابا.