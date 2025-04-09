60 ألف طفل بغزة صحتهم بخطر بفعل سوء التغذية

فلسطين اليوم

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأربعاء، أن 60 ألف طفل في القطاع يتهددهم مضاعفات صحية خطيرة بسبب معاناتهم من سوء التغذية.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن إغلاق المعابر أمام الإمدادات الغذائية والدوائية قد يُفاقم الأعداد المرصدة بإصابتها بسوء التغذية.

وحذرت الصحة من أن انعدام مصادر التغذية السليمة ومياه الشرب سيضاعف من التحديات الصحية مع استمرار منع التطعيمات الوبائية للأطفال خاصة تطعيمات شلل الأطفال.

ومنذ مطلع مارس/ آذار المنصرم، تغلق سلطات الاحتلال المعابر، وتمنع إدخال أي مساعدات إنسانية أو غذائية أو طبية إلى قطاع غزة، وتفرض حصارا محكما على القطاع.