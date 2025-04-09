جيش الاحتلال يفجر منزل شهيد برام الله

فلسطين اليوم

فجرت قوات لاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، منزل الشهيد المشتبك مجاهد منصور، في بلدة دير ابزيع غربي رام الله بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت آليات وجرافات الاحتلال البلدة، وحاصرت منزل الشهيد، قبل أن تعمد إلى تفجيره، بعد إجبار سكان المنازل المجاورة على إخلائها.

وفي 22 مارس/ آذار 2024، ارتقى الشهيد منصور بعد خوضه اشتباكًا مسلحًا امتد لسبع ساعات، بعد استهدافه حافلة للمستوطنين بعملية إطلاق نار، حيث قتل جنديا وأصاب سبعة آخرين، قبل استشهاده بقصف جوي في أحد جبال البلدة.