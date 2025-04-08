"المؤتمر الوطني الشعبي": الاحتلال يشن حربا غير معلنة على القدس

فلسطين اليوم

قالت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال تمارس حربا غير معلنة على مدينة القدس المحتلة، في ظل صمت دولي مريب.

وأضافت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني، أن "التحضيرات لذبح القرابين في المسجد الاقصى المبارك يوم عيد الفصح لدى اليهود هو ناقوس خطر يقرع وسط عالم صامت يصم آذانه عما يجري في القدس العاصمة من عمليات الاستيلاء على أراضي، وبناء استعماري وهدم مباني وإغلاق مدارس فلسطينية وأخرى تابعة لوكالة الغوث الدولية والتي تم اخطارها اليوم بإغلاق ست من مدارسها في القدس، إضافة إلى الانتهاكات اليومية لحرمة الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية".

وأشارت الى أن سلطات الاحتلال تستغل هذا الصمت العالمي في تنفيذ مخطط تهويد القدس وتهجير أهلها بشكل متسارع ودون "ضجيج" إعلامي.

وطالبت سفارات الدول الغربية في القدس بالتحرك السريع واستنفار دولها لتعبر عن رفضها لهذه الاجراءات التهودية والعمل على وقفها فورا.

كما طالبت الأمانة العامة للمؤتمر، العالمين العربي والإسلامي بالخروج عن صمتهما تجاه ثالث الحرمين الشريفين واتخاذ خطوات فعلية لوقف "توغل المتطرفين اليهود في قدسية المسجد الاقصى وعدم احترامها بل والتعمد في إهانة المسلمين على قاعدة "من أمن العقاب أساء الادب"".

و نددت الأمانة العامة بالاعتداء الاسرائيلي الغاشم على جامعة القدس في أبو ديس والاعتداء العنيف على طلبتها واحتجاز طلبة كلية الطب في حرم الجامعة والتنكيل بهم.

وشددت على أن "هذا الاعتداء على صرح أكاديمي وعلمي كبير وتاريخي يجب ألا يمر مرور الكرام وعلى جميع المنظمات الحقوقية في العالم أن تستنفر مواقفها أمام هذا الحدث الكبير".

وأكدت الأمانة العامة أهمية توفير كل أسباب الصمود لأبناء الشعب الفلسطيني في القدس ليتسنى لهم البقاء في مدينتهم والثبات على أرضهم والدفاع عنها، موجهة التحية لهم على صمودهم الأسطوري أمام كل إجراءات واعتداءات الاحتلال التي لا تتوقف بحق البشر والحجر والشجر .