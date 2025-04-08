إصابتان برصاص قوات الاحتلال غرب رام الله

فلسطين اليوم

أصيب فلسطينيان، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال في قرية شقبا غرب رام الله، بالضفة الغربية المحتلة

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ودهمت أحد المنازل وتمركز قناصتها على سطحه، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص الحي.

كما احتجزت قوات الاحتلال الشابين المصابين عقب إصابتهما ومنعت طواقم الإسعاف من تقديم الإسعافات لهما، قبل أن تسمح لهم بنقلهما.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه نقلت إصابتين بالرصاص الحي بالصدر والظهر لشابين، خلال مواجهات في قرية شقبا.