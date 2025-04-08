5 شهداء بينهم أطفال بقصف طائرات الاحتلال لخيمة في مواصي خانيونس

فلسطين اليوم

استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2025، بقصف إسرائيلي لخيمة غرب مدينة خانيونس، جنوب قطاع غز.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 5 مواطنين بينهم أطفال، بقصف طائرة الاحتلال لخيمة مقابل مسجد مطر في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

والشهداء هم:

1- محمود نطط

2- طفل/ أركان النجار

3- طفلة/ ريماس المغير

4- صبري سليمان السدودي

5- شيماء صبري السدودي

6- سمير أبو شاويش

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 50,752 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,475 آخرين، في حصيلةٍ غير نهائية، إذ لا تزال طواقم الإسعاف والإنقاذ عاجزة عن الوصول إلى عدد كبير من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الشوارع.