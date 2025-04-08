محكمة الاحتلال تصدر أمراً بتجميد قرار إقالة رئيس "الشاباك"

فلسطين اليوم

أصدرت محكمة الاحتلال "العليا، اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2025، أمرًا بتجميد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الشاباك "الإسرائيلي رونين بار، وقررت أنه سيبقى في منصبه حتى صدور قرار آخر.

كما قررت المحكمة وفق القناة "12" العبرية، أن على نتنياهو الاستمرار في العمل بشكل منتظم مع رونين بار.

وكان نتنياهو قد أعلن عبر مقطع مسجل نيته إقالة بار من منصبه مبرراً القرار بأن هناك قلة ثقة بينه وبين رئيس "الشاباك" منذ فترة.