خطر الإيقاف يطارد 6 لاعبين من ريال مدريد أمام أرسنال.. فمن هم؟

فلسطين اليوم

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على فريق أرسنال مساء اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2025، على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن ريال مدريد يواجه أزمة قوية عندما يحل ضيفا على فريق آرسنال الإنجليزي تهدد بعض لاعبيه في مباراة الإياب في حال حصولهم على بطاقات صفراء في لقاء اليوم.

وتضم قائمة اللاعبين المهددين بالإيقاف في ريال مدريد كلا من: إدواردو كامافينغا، وإندريك، ولوكا مودريتش، وأنطونيو روديغر، ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور.

ويغيب عن صفوف النادي "الملكي" في لقاء الذهاب كل من أوريلين تشواميني بسبب تراكم البطاقات، إلى جانب داني كارفخال وداني سيبايوس بداعي الإصابة.

وكان الميرنغي قد حجز مقعده في ربع النهائي من دوري الأبطال بعد صراع مثير أمام جاره أتلتيكو مدريد في دور ثمن النهائي انتهى بالتعادل 2-2 في مجموع المباراتين ليحسم ريال مدريد تأهله بفضل ركلات الترجيح في حين اكتسح آرسنال آيندهوفن الهولندي بتسعة أهداف مقابل ثلاثة في دور الـ 16 ليتأهل إلى ربع النهائي.

ويلتقي المتأهل من فريقي ريال مدريد وآرسنال المتأهل من باريس سان جيرمان وأستون فيلا في مرحلة نصف النهائي.