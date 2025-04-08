"الجهاد": إغلاق الاحتلال لمدارس "أونروا" بالقدس انتهاك لحقوق الأطفال الفلسطينيين بالتعليم

فلسطين اليوم

قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء 8 إبريل 2025، إن إقدام قوات الاحتلال على إغلاق المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مدينة القدس المحتلة، هو حلقة جديدة في سلسلة حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني ويُعد انتهاكًا صارخًا لحق الأطفال الفلسطينيين في التعليم ولحقوق الإنسان الأساسية.

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أن هذا الإجراء لا يعيق العملية التعليمية فحسب، بل يُمثل أيضاً محاولة ممنهجة لتفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني يستهدف مستقبل أجيال بأكملها.

وأضافت: "كما ويشكل هذا القرار خطوة جديدة في مخطط الكيان الصهيوني النازي لإنهاء عمل وكالة الأونروا، ما يوجه صفعة لما يسمى بالمجتمع الدولي وانتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة.".

وحمّلت، الصمت الدولي والجهات المعنية والحكومات التي لا تزال لديها علاقات مع هذا الكيان المجرم مسؤولية التغاضي عن جرائمه، فإننا ندعو أبناء شعبنا إلى تصعيد المواجهة لإسقاط أهداف الكيان في اجتثاث شعبنا من أرضه.