نتنياهو وترامب ناقشا ملف غزة.. ماذا دار بينهما؟

فلسطين اليوم

كشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2025، عن تفاصيل لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه ستيف ويتكوف، في واشنطن.

وقال نتنياهو من واشنطن قبيل مغادرته عائدًا إلى "تل أبيب": "أنهي الآن زيارتي الثانية إلى الولايات المتحدة خلال شهرين، زيارة دافئة جدًا مع صديقي الرئيس دونالد ترامب". على حد قوله.

وأضاف: "أولًا؛ إيران. نحن متفقون على أنه يجب عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي. يمكن تحقيق ذلك من خلال اتفاق، ولكن فقط إذا كان الاتفاق على غرار النموذج الليبي: أن تدخل القوات، تفجّر المنشآت، وتفكك المعدات بالكامل، تحت إشراف وتنفيذ أمريكي. هذا جيد".

مشيراً إلى أن "الخيار الثاني، أن الإيرانيين سيماطلون في المفاوضات، وعندها تكون البدائل عسكرية. الجميع يدرك ذلك، وقد ناقشنا الأمر باستفاضة".

أما بشأن غزة، أضاف نتنياهو: "نحن مصممون على القضاء على حركة حماس، وفي الوقت ذاته مصممون على إعادة جميع أسرانا"، وفق تعبيره، مضيفاً: "الرئيس (يقصد ترامب) نظر إليّ وقال للصحفيين: 'هذا الرجل يعمل باستمرار من أجل تحرير الأسرى".

وتابع: "آمل أن يكون بهذا قد دحض الأكاذيب المتكررة التي تدّعي أنني لا أبذل جهدًا من أجلهم أو أنني لا أهتم. أنا أهتم، وأعمل من أجل ذلك، وسننجح في النهاية".

وزاد بالقول: "كما تحدثنا عن رؤية الرئيس ترامب، فنحن حاليًا على تواصل مع دول تبدي استعدادها لاستيعاب عدد كبير من سكان غزة. وهذا أمر مهم، لأنه في النهاية هذا هو ما ينبغي أن يحدث".

وأكمل: "الموضوع الثالث – تركيا. تركيا تريد إقامة قواعد عسكرية في سوريا، وهذا يشكّل خطرًا على إسرائيل. نحن نعارض ذلك ونعمل ضده. قلت للرئيس ترامب، وهو صديقي وكذلك صديق لأردوغان: إذا احتجنا إلى مساعدتك – سنتحدث معك في الأمر".

أما الموضوع الرابع والأخير – الرسوم الجمركية، أشار نتنياهو، إلى أن الرئيس ترامب طلب من الدول خفض العجز التجاري مع الولايات المتحدة إلى الصفر. قلت له: 'هذا ليس صعبًا بالنسبة لنا، سنفعل ذلك، هذا أقل ما يمكننا تقديمه للولايات المتحدة ورئيسها الذي يفعل الكثير من أجلنا".