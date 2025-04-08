غوتيريش: غزة أصبحت ساحة "قتل" والمدنيون يعيشون في دوامة موت لا تنتهي

فلسطين اليوم

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2025، أن غزة اليوم أصبحت ساحة قتل، والمدنيون يعيشون في دوامة موت لا تنتهي، مشيراً إلى أنه بإغلاق باب المساعدات أُعيد فتح أبواب الفواجع في غزة.

وقال غوتيريش، في تصريح صحفي، إن أكثر من شهر مرّ دون وصول أيّ قطرة مساعدات إلى غزة، مضيفاً: " لا طعام ولا وقود ولا أدوية ولا إمدادات تجارية دخلت غزة منذ أكثر من 30 يوماً".

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار سمح بتحرير الأسرى وتوزيع المساعدات، وأثبت أن المجتمع الإنساني قادر على تقديم العون، مضيفاً، أن "إسرائيل" لا تفي بالتزاماتها الواضحة كقوة احتلال بموجب القانون الدولي.

ونوه إلى أن آليات التفويض الجديدة لتسليم المساعدات التي اقترحتها "إسرائيل" قد تؤدي إلى تقييدها بشدة، مستدركاً: "لكن ️الأمم المتحدة لن تشارك في أيّ ترتيب للمساعدات لا يحترم مبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد".

وفي السياق، شدد على أن إجبار الفلسطينيين على النزوح يتعارض مع القانون الدولي، رافضاً الخطة الإسرائيلية الجديدة للسيطرة على المساعدات الموجّهة إلى غزة، متابعا: "قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات في غزة ما تزال مكبّلة".