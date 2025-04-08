حماس: التصعيد في غزة يُهدد حياة "الأسرى الإسرائيليين" ولن يُعيدهم أحياءً

فلسطين اليوم

قالت حركة حماس، اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2025، إن ما يجري في غزة ليس ضغطًا عسكريًا فحسب، بل انتقام وحشي من المدنيين الأبرياء، وعلى دول العالم تحمّل مسؤوليتها في وقفه فورًا.

وشددت حماس في تصريح صحفي، على أن زيادة وتيرة العدوان لن تكسر إرادة شعبنا، وإنما ترفع منسوب التحدي والعناد والإصرار على التصدي للعدوان.

وأضافت، أن سياسة نتنياهو في الانتقام من الأطفال والنساء والمسنين ليست خطة لتحقيق انتصار مزعوم، بل وصفة لفشل محتوم.

وأشارت إلى أن التصعيد العسكري لن يُعيد الأسرى أحياء، وإنما يهدد حياتهم ويقتلهم، ولا سبيل لاستعادتهم إلا عبر التفاوض.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 50,752 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,475 آخرين، في حصيلةٍ غير نهائية، إذ لا تزال طواقم الإسعاف والإنقاذ عاجزة عن الوصول إلى عدد كبير من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الشوارع.