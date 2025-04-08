إصابة شاب بالرأس برصاص الاحتلال في جنين

الساعة 07:02 م|08 ابريل 2025
شهيد في جنين.jfif
شهيد في جنين.jfif

فلسطين اليوم

أصيب مساء اليوم الثلاثاء 8 ابريل 2025، شاب برصاص الاحتلال في جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن شاباً يبلغ من العمر (٢٥ عاماً) أصيب برصاص الاحتلال في الرأس، وجرى نقله من منطقة حي الهدف في مدينة جنين.

وكانت قوات الاحتلال انتشرت في حي الهدف ونشرت فرق راجلة وداهمت عدداً من المنازل وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي.

ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين لليوم الـــ٧٨ على التوالي مخلفاً ٣٨ شهيداً وعدد من الإصابات.

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