78 يوما من العدوان.. الاحتلال يفجر منزلا في مخيم جنين

فلسطين اليوم

فجرت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، منزلا في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، في اليوم الـ78 للعدوان المتواصل.

وبحسب مصادر محلية، سمع دوي انفجار كبير في مخيم جنين، نتج عن تفجير أحد المنازل.

وأفادت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، بأنه منذ بدء العدوان دمر الاحتلال نحو 600 منزل في المخيم جنين، وأصبحت قرابة 3000 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، فيما أجبر نحو 21 ألف مواطن على النزوح قسرا عن منازلهم، ومنعتهم قوات الاحتلال من العودة إليها.

وأسفر العدوان الذي بدأ في21 كانون الثاني/ يناير عن استشهاد 36 مواطن وإصابة واعتقال العشرات فضلا عن عمليات تدمير وإحراق المنازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.