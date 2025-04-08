نقل للمستشفى إثر التعذيب.. عائلة الأسير النتشة تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياته

فلسطين اليوم

نقل مكتب إعلام الأسرى عن عائلة الأسير الشيخ محمد جمال النتشة (65 عامًا)، أن الأخير يرقد منذ ثلاثة أسابيع في أحد مستشفيات الاحتلال، بعد تعرضه لاعتداء شديد خلال جلسات التحقيق، وسط غياب تام للمعلومات حول حالته الصحية.

وأكد المكتب أن عائلة الشيخ النتشة لا تملك حتى الآن أي تفاصيل عن وضعه الطبي، محمّلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، في ظل ما وصفته بـ”سياسة الإهمال الطبي المتعمدة” بحق الأسرى الفلسطينيين.

ويُعد الشيخ النتشة أحد قيادات حركة “حماس” في الضفة الغربية، وسبق أن أمضى ما يزيد عن 20 عامًا في سجون الاحتلال، منها أكثر من 9 سنوات في الاعتقال الإداري دون محاكمة أو تهم واضحة. وكان ضمن مئات القيادات الذين أبعدهم الاحتلال إلى مرج الزهور جنوب لبنان في تسعينيات القرن الماضي.

وكان النتشة قد ترشّح ضمن قائمة “حماس” في الانتخابات التشريعية عام 2006 أثناء تواجده في السجن، وبعد الإفراج عنه فرضت سلطات الاحتلال قيودًا مشددة على حركته، ومنعته وزوجته من السفر خارج الأراضي الفلسطينية.

وبحسب العائلة، فإن الشيخ يعاني من أزمات صدرية حادة ومشاكل في الكلى، تفاقمت بسبب تكرار الاعتقالات وسوء ظروف الاحتجاز، ما يضاعف من قلقهم على حياته بعد الاعتداء الأخير عليه أثناء التحقيق.

وطالبت العائلة الجهات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل للكشف عن مصيره، والضغط على سلطات الاحتلال لتوفير العلاج اللازم له، مشيرة إلى أن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من انتهاكات ممنهجة يتجاوز كل القوانين والمعايير الإنسانية.