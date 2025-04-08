26 مصابا خلال اقتحام قوات الاحتلال جامعة القدس في أبو ديس

فلسطين اليوم

أُصيب عدد من الطلبة الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، جراء اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة تضامنية مع غزة في جامعة القدس في أبو ديس جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وتظاهر العشرات من طلبة الجامعة رفضًا للإبادة الإسرائيلية في القطاع المحاصر.

وارتدى الطلاب ملابس سوداء تعبيرا عن غضبهم ورفضهم لحرب الإبادة المستمرة على غزة، ورفعوا لافتات منددة بالحرب.

وطالب الطلبة بوقف العدوان، مستعرضين أرقام الشهداء والجرحى، ورددوا هتافات داعمة لغزة وأهلها.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حرم جامعة القدس "أبو ديس"، قبيل مسيرة إسنادية لقطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الطلبة وجنود الاحتلال.

وأسفرت المواجهات عن 26 إصابة في صفوف الطلبة، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.