1449 شهيدا منذ مارس الماضي

58 شهيدا و 213 مصابا بغزة خلال 24 ساعة

الساعة 02:38 م|08 ابريل 2025

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن 58 شهيدا و213 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع  خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الصحة في تقريرها الإحصائي اليومي، بارتفاع حصيلة العدوان منذ 18 مارس 2025 إلى 1449 شهيدا 3647 مصابا، فيما استشهد  50810 مواطنين وأصيب 115688 آخرين  منذ 7 أكتوبر 2023.

وأكدت الصحة في بيانها، أن عددا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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