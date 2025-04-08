كشف تفاصيل جديدة لإخفاق السابع من أكتوبر

الساعة 01:46 م|08 ابريل 2025
رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي.jpeg
رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي.jpeg

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 8-4-2025، عن تفاصيل وحيثيات جديدة حول الإخفاق العسكري لرئيس الأركان الإسرائيلي يوم السابع من أكتوبر.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية: "لأول مرة، تم نشر مذكرات رئيس الأركان المنتهية ولايته هرتسلي هاليفي، والكشف عن الاجتماعات التي عقدت في 7 أكتوبر 2023". بحسب قولها.

وأضافت الصحيفة: "لم يتصل هاليفي مع قائد القيادة الجنوبية إلا في الساعة 8:30 أي بعد ساعتين من الهجوم". وفق قولها.

وتابعت: "لم تبدأ المحادثة الأولى بين هاليفي و"قائد القوات الجوية" إلا في الساعة 11:07، واستمرت 7 دقائق فقط". على حد قولها.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه "لم يجرِ هاليفي اتصالا مع وزير الحرب إلا في الساعة 11:30 صباحًا، أي بعد خمس ساعات طويلة من بدء الهجوم". وفق قولها.

ولفتت إلى أنه لا يوجد أي ذكر لتقييم الوضع فيما يتعلق بقدرات الجيش الإسرائيلي في الأيام التي سبقت الهجوم".

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