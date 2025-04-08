شهيدان ومصابون باستهداف مجموعة من المواطنين غرب غزة

فلسطين اليوم

استُشهد مواطنان وأُصيب آخرون، اليوم الثلاثاء 8-4-2025، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين غرب مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية: "شهيدان ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين يجمعون الحطب في منطقة الدحدوح بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة".

وكان قد استُشهد حوالي 23 مواطناً، فجر اليوم الثلاثاء 8-4-2025، جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية: "23 شهيدًا حصيلة سلسلة استهدافات الاحتلال في قطاع غزّة منذ منتصف الليل".

وأعلنت مصادر صحية استشهاد الزميل الصحفي أحمد منصور، متأثرًا بجراحه وحروقه البليغة، بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال خيمة الصحفيين قرب مجمع ناصر الطبي، الليلة قبل الماضية.

وذكرت مصادر محلية "استشهاد ستة مواطنين من عائلة عايش، جراء قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلهم في مشروع بيت لاهيا، وهم:

يوسف عبد الرحيم عايش

عبد الرحمن عبد الرحيم عايش

عبد الرحيم محمد عايش

ماسة عبد الرحيم عايش

مسك عبد الرحيم عايش

مها عبد الرحمن عايش