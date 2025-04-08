مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام شرق بيت لحم

فلسطين اليوم

هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء 8-4-2025، رعاة الأغنام في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم بالضفة المحتلة.

وقال رئيس المجلس القروي في المنية زايد كوازبة: "مجموعة من المستوطنين هاجمت رعاة أغنام على أطراف القرية في البرية، مستخدمين قنابل الغاز السام والهراوات، وقد اندلعت مشادات مع المواطنين الذين منعوهم من الاستيلاء على عدد من رؤوس الأغنام وأخرجوهم من المراعي".

جدير ذكره أن اعتداءات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال تصاعدت في الآونة الأخيرة، وآخرها قبل أيام عندما تم الاستيلاء على حوالي 200 رأس غنم تمكن المواطنون من استردادها.