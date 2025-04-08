"الأغذية العالمي": وقف التمويل الأمريكي للمساعدات الغذائية إعدام للملايين

فلسطين اليوم

أكد برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء 8-4-2025، أن وقف التمويل الأميركي قد يصل إلى مستوى حكم بالإعدام على ملايين الأشخاص الذين يواجهون الفقر الشديد والمجاعة.

وقال البرنامج في بيان له عبر موقعه الرسمي: "قلقون بشدة إزاء وقف الولايات المتحدة تمويل المساعدات الغذائية الطارئة لـ14 بلدا، مشيرا إلى اتصال البرنامج بالإدارة الأميركية لطلب التوضيح، وحثها على مواصلة دعم هذه البرامج المنقذة للحياة".

وحثت المديرة العامة للبرنامج سيندي ماكين، في منشور عبر منصة "إكس"، قادة العالم على "تقييم العواقب"، قائلة إن "خفض التمويل سيُفاقم الجوع ويزيد عدم الاستقرار، ويجعل العالم أقل أمانا بكثير".

ومن جانبه، كشف مسؤول في الأمم المتحدة أن برنامج الأغذية العالمي تلقى خطابات رسمية بإنهاء عقود تغطي عمليات الإغاثة في لبنان والأردن وسوريا.

وجاء القرار بعد 5 أيام من إصدار وزير الخارجية ماركو روبيو، إعفاءً للمساعدات الغذائية الطارئة.

جدير ذكره أنه أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنها ستنهي 90% من عقود المساعدات الخارجية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ما أوقف أكثر من 60 مليار دولار من الإنفاق على المشاريع الإنسانية في جميع أنحاء العالم.