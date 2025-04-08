الإعلام العبري: إسرائيل ليس لديها رؤية واضحة في غزة!

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل عبرية، اليوم الثلاثاء 8-4-2025، أن "إسرائيل" ليس لديها رؤية واضحة في حول الحرب في غزة.

وقال مراسل صحيفة "معاريف" العبرية، آفي أشكينازي: ليس من الواضح إلى أين تتجه "إسرائيل" في غزة. ما هي الخطط؟ ما هي الأهداف؟ يبدو في الظاهر أن "إسرائيل" تواجه صعوبة في بناء أولويات أمنية واضحة". بحسب قوله.

وأضاف أشكينازي: "هل ينبغي إنهاء مسألة غزة قبل فتح جبهة مع إيران؟ كيف يمكن الاستمرار في تحميل جنود الاحتياط، وأفراد الخدمة الدائمة، والمقاتلين النظاميين المزيد والمزيد من المهام العملياتية التي لا يُعرف ما هو هدفها ولا ما هو الأفق الأمني "لإسرائيل"؟ على حد قوله.

ذكرت مصادر مطلعة على مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة، اليوم الإثنين 7-4-2025، أن وفداً من حماس وصل للقاهرة لبحث مقترح وقف إطلاق النار وتصور لإنهاء الانقسام.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن المصادر قولها: "أن وفداً قيادياً من حركة حماس من المقرر أن يصل إلى القاهرة خلال الساعات القادمة للقاء المسؤولين في مصر، وبحث عدة ملفات على رأسها جهود الوساطة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمقترح المصري لعقد هدنة وإبرام صفقة أسرى جزئية، وكذلك بحث ملف المصالحة الداخلية مع حركة فتح في أعقاب زيارة وفد من الحركة السبت الماضي برئاسة جبريل الرجوب".

وبحسب "العربي الجديد" قدمت مصر مقترحاً جديداً لوقف إطلاق للنار في غزة وصفه الإعلام العبري بـ "الحقيقي". وتضمن المقترح إطلاق سراح 9 أسرى أحياءً بينهم الجندي الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر وثلاثة جثامين لأسرى يحملون الجنسية الأميركية، مع إطلاق سراح 300 أسير فلسطيني من بينهم 150 بالمؤبد، و2200 من أسرى غزة، وزيادة عدد أيام الهدنة إلى 70 يوماً يجري خلالها إحياء المفاوضات بشأن الانتقال للمرحلة الثانية وإفساح المجال لإدخال المساعدات والوقود وفتح المعابر، وتقديم معلومات كاملة بشأن مصير الأسرى المتبقين.

جدير ذكره أنه يأتي ذلك فيما يشهد قطاع غزة تصعيدا وقصفا كثيفا في مختلف أنحائه، وتدميرًا ممنهجا لما تبقى من مبان فيه، بذريعة الضغط على حركة حماس التي أكدت تمسكها بمقترح الوسطاء، ورفضت الرد على المقترح الإسرائيلي الأخير.