الخارجية المصرية: يجب تنفيذ المراحل الثلاث لوقف النار بغزة

فلسطين اليوم

دعت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء 8-4-2025، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث.

وبحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، التطورات في فلسطين مع نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط.

وأكد عبد العاطي لنائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ضرورة تنفيذ المراحل الثلاث لوقف إطلاق النار في غزة.

واستُشهد حوالي 23 مواطناً، فجر اليوم الثلاثاء 8-4-2025، جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية: "23 شهيدًا حصيلة سلسلة استهدافات الاحتلال في قطاع غزّة منذ منتصف الليل".

وأعلنت مصادر صحية استشهاد الزميل الصحفي أحمد منصور، متأثرًا بجراحه وحروقه البليغة، بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال خيمة الصحفيين قرب مجمع ناصر الطبي، الليلة قبل الماضية.