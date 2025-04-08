قرار "إسرائيلي" بإدخال المساعدات لغزة.. متى يتم تنفيذه؟

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 8-4-2025، وجود قرار "إسرائيلي" بإدخال المساعدات قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية: "تم التصويت من المستوى السياسي على إدخال المساعدات لقطاع غزة الليلة". وفق قولها.

وأضافت الهيئة: "حيث انه تم الموافقة على القرار وسيتم تأكيده وتنفيذه عند عودة نتنياهو من أمريكا". على حد قولها.

وأكدت منظمة "اليونيسيف"، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في غزة يتدهور يومًا بعد آخر لا سيّما مع عدم دخول أيّ مساعدات إلى القطاع منذ 2 مارس الماضي.

وقالت المنظمة الأممية: "الماء ينفد من غزة والقطاع الصحي منهار والأطفال والعائلات هم من يدفعون الثمن".

جدير ذكره أنه لا يزال الاحتلال يواصل إغلاق معابر قطاع غزة منذ أكثر من شهر ما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع في ظل تجدد العدوان الإسرائيلي والقصف منذ الـ18 من مارس الماضي.