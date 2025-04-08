فلسطين اليوم

أعدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 8-4-2025، امرأة فلسطينية بدم بارد بدعوى تنفيذ عملية طعن قرب سلفيت.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية: "الجيش الإسرائيلي يطلق النار تجاه فلسطينية بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب سلفيت". بحسب قولها.

وقال مراسل إذاعة الجيش دورون كدوش: "حادثة غير معتادة عند مفترق غيتي أفيشار: "فلسطينية" ألقت الحجارة باتجاه مركبات للمستوطنين، فقامت قوة من الجيش بإطلاق النار عليها وتحييدها". وفق قوله.

وأضاف المراسل العبري: "عندما وصل الجنود لتفتيش جثتها، وُجد بحوزتها أيضًا سكين". على حد قوله.