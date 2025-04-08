وزارة التربية: تأجيل امتحانات الثانوية العامة لطلبة غزة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء 8-4-2025، تأجيل امتحانات الثانوية العامة في قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وقالت وزارة التربية والتعليم برام الله: "نعلن تأجيل امتحانات الثانوية العامة في قطاع غزة لطلبة جيل 2006 حتى اشعار آخر بسبب الظروف الميدانية الراهنة".

وأوضحت الوزارة أن القرار متعلق بالظروف الميدانية على الأرض، مبينة أنها استكملت استعداداتها لعقد الامتحان إلكترونياً في مراكز خاصة بالتعاون مع العديد من الشركاء وخاصة شركة الاتصالات.

ولفتت إلى أن تجدد العدوان على غزة وقصف الاحتلال المدارس دفع لهذا القرار؛ لخطورة الوضع على الطلبة.



