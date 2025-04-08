المالية برام الله: صرف رواتب الموظفين اليوم بهذه النسبة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة المالية في رام الله، اليوم الثلاثاء 8-4-2025، عن صرف رواتب الموظفين اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة المالية: "صرف رواتب الموظفين عن شهر شباط الماضي اليوم الثلاثاء بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدنى 3500 شيكل".

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 70% من الموظفين سيتلقون رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيكل.

وأكدت، أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.