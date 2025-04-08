تعليق جلسة البث بإقالة رئيس "الشاباك" لهذا السبب!

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء 7-4-2025، عن أن حالة من الفوضى سادت المحكمة العليا الإسرائيلية خلال البث بقرار إقالة رئيس جهاز "الشاباك".

وقالت القناة 13 العبرية: "فوضى في قاعة المحكمة العليا – مسؤولون كبار سابقون في المنظومة الأمنية حضروا جلسة مناقشة إقالة رئيس الشاباك، وسط تبادل هتافات حاد بين مؤيدين ومعارضين لقرار الإقالة". وفق قولها.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية: علّق قضاة المحكمة العليا جلسة البت في صلاحية إقالة رئيس الشاباك وطلبوا استراحة لتنظيم سير الجلسة بسبب الفوضى". بحسب قولها.