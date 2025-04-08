اليونيسف: الوضع بغزة يتدهور بسبب منع الاحتلال المساعدات

فلسطين اليوم

أكدت منظمة "اليونيسيف"، اليوم الثلاثاء 8-4-2025، أن الوضع في غزة يتدهور يومًا بعد آخر لا سيّما مع عدم دخول أيّ مساعدات إلى القطاع منذ 2 مارس الماضي.

وقالت المنظمة الأممية: "الماء ينفد من غزة والقطاع الصحي منهار والأطفال والعائلات هم من يدفعون الثمن".

واستُشهد حوالي 20 مواطناً، فجر اليوم الثلاثاء 8-4-2025، جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية: "20 شهيدًا حصيلة سلسلة استهدافات الاحتلال في قطاع غزّة منذ منتصف الليل".

وأعلنت مصادر صحية استشهاد الزميل الصحفي أحمد منصور، متأثرًا بجراحه وحروقه البليغة، بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال خيمة الصحفيين قرب مجمع ناصر الطبي، الليلة قبل الماضية.