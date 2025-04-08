كتيبة نابلس: نخوض معارك ضارية مع الاحتلال بالبلدة القديمة

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس- كتيبة نابلس، اليوم الثلاثاء 8-4-2025، أنها تخوض معارك ضارية مع الاحتلال بالبلدة القديمة بمدينة نابلس.

وقالت سرايا القدس-كتيبة نابلس في بيان مقتضب: يخوض مقاتلونا برفقة إخوانهم معارك ضارية مع قوات الاحتلال المقتحمة لعدة محاور محيط البلدة القديمة".

وأوضحت أن مقاتليها أمطروا قوات المشاة والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص المباشر.

وكان جيش الاحتلال قد حاصر منزلا في محيط المستشفى الإنجيلي بمدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية: قوات الاحتلال تُشعل النيران في أجزاء من المنزل المحاصر قرب المستشفى الإنجيلي في نابلس".