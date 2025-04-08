23 شهيداً بغارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

استُشهد حوالي 23 مواطناً، فجر اليوم الثلاثاء 8-4-2025، جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية: "23 شهيدًا حصيلة سلسلة استهدافات الاحتلال في قطاع غزّة منذ منتصف الليل".

وأعلنت مصادر صحية استشهاد الزميل الصحفي أحمد منصور، متأثرًا بجراحه وحروقه البليغة، بعد أن استهدفت طائرات الاحتلال خيمة الصحفيين قرب مجمع ناصر الطبي، الليلة قبل الماضية.

واستشهد 4 مواطنين بقصف طائرات الاحتلال لمحيط مبنى السفينة شمال غرب مدينة غزة.

وذكرت مصادر محلية "استشهاد ستة مواطنين من عائلة عايش، جراء قصفٍ إسرائيلي استهدف منزلهم في مشروع بيت لاهيا، وهم:

يوسف عبد الرحيم عايش

عبد الرحمن عبد الرحيم عايش

عبد الرحيم محمد عايش

ماسة عبد الرحيم عايش

مسك عبد الرحيم عايش

مها عبد الرحمن عايش

وقالت المصادر: استشهاد عمر محمد كوراع باستهداف الاحتلال لمجموعة مواطنين على مفترق ميراج شمال غرب مدينة رفح".

جدير ذكره أن قوات الاحتلال تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 50,752 مواطنًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 115,475 آخرين، في حصيلةٍ غير نهائية، إذ لا تزال طواقم الإسعاف والإنقاذ عاجزة عن الوصول إلى عدد كبير من الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الشوارع.