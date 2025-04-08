الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة المحتلة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 8-4-2025،، حملة مداهمات واعتقالات مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن محمد غازي زعاقيق بعد اقتحام منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل، عقب تفتيش منزله والعبث في محتوياته".

وأضافت: "الاحتلال اعتقل محمد سميح مصطفى (المعروف بمحمد أبو جابر) من بلدة روجيب شرقي نابلس، كما اعتقل الشقيقين عز ونور دويكات خلال اقتحام منطقة بلاطة البلد شرق المدينة".

كما اعتقلت قوات الاحتلال، من بيت لحم كل من: أيوب صبيح (19عاما)، طه العروج (23عاما)، عبد الرحمن سعيد العروج (24عاما)، منتصر سلمان العروج (23عاما)، أحمد محمد العروج (25عاما)، عيسى ياسين العروج (26عاما)، وجعفر عبد الله العروج (38 عاما).

وبحسب المصادر "شملت اعتقالات الاحتلال، الشاب محمد مروان خضير عقب اقتحامها منزله في بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش في عدد من بلدات وقرى غرب رام الله، طالت كلًّا من عين عريك، ديربزيع، خربثا بني حارث، بلعين، وبيت لقيا.