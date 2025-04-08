استشهاد الصحفي أحمد منصور متأثرا بإصابته يوم أمس بخانيونس

فلسطين اليوم

استشهد الصحفي أحمد منصور، مراسل وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين قرب مجمع ناصر الطبي بخانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأصيب منصور بجروح وحروق بالغة داخل خيمة الصحفيين، نقل إثرها إلى مستشفى ناصر الطبي، يعاني حروقا بالغة، قبل أن يعلن استشهاده فجر اليوم.

ووثقت عدسات الكاميرات جريمة حرق الاحتلال للصحفي منصور حيا في مشهد مروع هز العالم.





وانطلقت مناشدات يوم أمس بضرورة نقل الصحفي منصور لتلقي العلاج في الخارج لإنقاذ حياته، إذ كان يرقد في المستشفى بحالة حرجة للغاية بدون أن يتوفر له العلاج اللازم.

يذكر أن الصحفي الزميل أحمد منصور متزوج وأب لولدين وفتاة.





واستشهد في القصف نفسه الصحفي الزميل حلمي الفقعاوي والشاب يوسف الخزندار، فيما أصيب عدد من الصحفيين بجروح وحروق متفاوتة.

ويوم أمس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء حرب الإبادة إلى 210، وباستشهاد الزميل أحمد منصور يرتفع إلى 211.