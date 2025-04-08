ترامب: الولايات المتحدة تجري محادثات مباشرة مع إيران وستستأنف يوم السبت

فلسطين اليوم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض اليوم الإثنين، أن "حرب غزة ستتوقف في المستقبل القريب"، مؤكدًا أن واشنطن بدأت بالفعل محادثات مع إيران وستستأنفها يوم السبت المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أجاب ترامب على أسئلة الصحافيين، مؤكدًا أهمية نجاح المفاوضات مع إيران التي، كما قال، "ستصبّ في مصلحتها إذا ما نجحت".

وأضاف ترامب أن مناقشات مع إسرائيل جرت حول الملفين الإيراني والتجاري، موضحًا أن واشنطن تسعى لتحقيق "اتفاقات عادلة ومتبادلة" مع الاتحاد الأوروبي. وعلق على العلاقات التجارية مع الصين، قائلاً إن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا إضافية إذا لم تسحب بكين رسومها الجمركية الجديدة.

من جانبه، أشاد نتنياهو بالرؤية "الجريئة" التي طرحها ترامب بشأن استيعاب دول أخرى للفلسطينيين طوعياً، مؤكدًا أنه تم التطرق إلى موضوع الأسرى والحرب في غزة خلال محادثاته مع الرئيس الأميركي. كما أشار إلى أن "تل أبيب لا تريد أن تستغلّ تركيا الوضع في سوريا".

وكان ترامب قد استقبل نتنياهو في البيت الأبيض بحضور المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف.