"مقلق جداً".. نحو 8,300 من العاملين في "الهايتك" غادروا "إسرائيل" في أقل من عام

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، في تقرير خاص نُشر صباح الاثنين، عن معطيات صادرة عن "سلطة الابتكار" الإسرائيلية تشير إلى تزايد لافت في أعداد موظفي قطاع التكنولوجيا المتقدمة (الهايتك) الذين غادروا الأراضي المحتلة منذ اندلاع الحرب وحتى تموز/يوليو 2024، حيث بلغ عددهم نحو 8,300 شخص، أي ما يمثل نحو 2.1% من إجمالي العاملين في القطاع.

ورأت "سلطة الابتكار" في تقريرها أن هذا الرقم "مقلق جداً"، معبرةً عن قلقها من انعكاسات هذه الظاهرة على مستقبل قطاع "الهايتك" في إسرائيل خلال عام 2025، في ظل استمرار هجرة الكفاءات وتسرب العقول.

وبيّنت المعطيات أن جميع شركات "الهايتك" الإسرائيلية توظف اليوم نحو 440 ألف موظف في الخارج، مقارنةً بـ400 ألف فقط داخل إسرائيل، ما يعكس تحوّلاً كبيراً في خارطة التشغيل، خاصة بعد أن كانت الغلبة للعمالة المحلية في السنوات الماضية.

واستناداً إلى بيانات التعداد السكاني وحركة المغادرة، فقد بلغ المعدل الشهري لمغادرة موظفي "الهايتك" نحو 826 شخصاً، في حين بلغت الذروة في أكتوبر 2023 مع تسجيل مغادرة 1,207 موظفين، تلتها ذروة سابقة في أغسطس من العام ذاته بـ966 موظفاً.

ويرى التقرير أن هذا التوجه يعود إلى حالة عدم اليقين السياسي والأمني، التي دفعت العديد من الشركات والموظفين إلى البحث عن استقرار أكبر في الخارج، على خلاف السنوات السابقة التي شهد فيها قطاع "الهايتك" الإسرائيلي معدلات نمو تشغيل تفوقت على باقي القطاعات الاقتصادية.

ومن اللافت أيضاً، بحسب التقرير، أن شركات كبرى مثل Waze وGett وSygnia باتت تشغّل أكثر من نصف موظفيها خارج البلاد، حيث بلغ عددهم نحو 240 ألفاً من أصل 430 ألفاً، ويشمل ذلك أقسام البحث والتطوير، ما يعكس تغيّراً عميقاً في بنية هذه الشركات وطبيعة استثماراتها المستقبلية.