غارتان إسرائيليتان تستهدفان جنوب لبنان وإصابة ثلاثة مواطنين في بيت ليف والخيام

فلسطين اليوم

جدّد الطيران المسيّر الإسرائيلي يوم الإثنين خروقاته للسيادة اللبنانية، مستهدفًا منطقتين في جنوب البلاد، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة.

ففي بلدة بيت ليف الجنوبية، ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة على سيارة مدنية، ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح، بحسب ما أعلنه مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية. وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن طائرة مسيّرة أخرى ألقت قنبلة باتجاه خيمة في البلدة ذاتها، دون تسجيل إصابات.

وفي حادث منفصل، أكّد مراسل صحافي أن غارة جوية نفذها طيران مسيّر إسرائيلي استهدفت وسط طريق الدردارة – سهل الخيام، أثناء مرور سيارة ودراجة نارية، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، من خلال هذه الهجمات، خرق القرار الدولي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وسط دعوات لبنانية ودولية لوقف الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية.