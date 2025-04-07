إضراب شامل في صيدا والمخيّمات الفلسطينيّة تضامنًا مع غزة ومسيرة مرتقبة بعد الظهر

فلسطين اليوم

شهدت مدينة صيدا والمخيّمات الفلسطينيّة في لبنان، اليوم الإثنين، إضرابًا عامًا شلّ الحركة في مختلف القطاعات، استجابةً لدعوة "الحملة العالميّة لوقف الإبادة في غزّة"، وهي تحالف دولي من مؤسّسات المجتمع المدني، احتجاجًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما وصفوه بـ"المجازر المرتكبة بحق المدنيّين".

وأغلقت المحال التجاريّة والمؤسسات الخاصّة أبوابها، كما توقّفت أنشطة المدارس الخاصّة ومؤسسات المجتمع المدني، فيما فتحت المدارس الرسمية أبوابها بشكل اعتيادي، لكنّ الحضور كان خجولًا، ما انعكس هدوءًا شبه تام في شوارع المدينة صباحًا.

وذكرت وسائل إعلام محليّة أنّ تحركات تضامنيّة ستتواصل، حيث يُنتظر أن تنطلق عند الخامسة عصرًا مسيرة شعبيّة من ساحة إيليا إلى ساحة النجمة في صيدا، للتنديد بما وصفوه بـ"حرب الإبادة الجماعية التي تشنّها إسرائيل على غزة"، والمطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان.