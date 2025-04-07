وقفة احتجاجية بغزة غداً ضد جرائم الاحتلال بحق الصحفيين

فلسطين اليوم

صدرت دعوات، اليوم الإثنين 7-4-2025، للصحفيين بالمشاركة في وقفة احتجاجية ضد استمرار جرائم الاحتلال بحق الصحفيين بغزة.

وبحسب بيان للصحفيين: "في أعقاب الجريمة النكراء التي ارتكبها جيش الاحتلال باستهداف خيمة الصحفيين وإحراق الزملاء في مشهد يهزّ الضمير الإنساني ندعوكم للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الرافضة لاستمرار استهداف الإعلاميين غدًا الثلاثاء الساعة 1:00 ظهرًا في ساحة مستشفى المعمداني".

وأوضحوا أن "الوقفة تأتي وفاءً لدماء الشهداء الصحفيين، وتأكيدًا على استمرار رسالتنا الإعلامية الحرة، رغم الاستهداف والمجازر".